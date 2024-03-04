Düzce'de skandal! Çöp konteynerinden at kemiği atan şahıs kameralara yakalandı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay Düzce'de yaşanmıştı. Etleri sıyrılmış halde çöp konteynerinde bulunan tek tırnaklı hayvan kemiklerini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirmişti. Aziziye Mahallesi'nde bulunan kemiklerle ilgili yapılan ihbar üzerine olay yerine Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi. Olay yerindeki kemikleri inceleyen ekipler, kemiklerin ata ait olduğunu tespit etti.

Kemiklerle ilgili yürütülen çalışmada, kemiklerin atıldığı sırada güvenlik kameralarının kayıtta olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahıs, içinde kemiklerin olduğu poşeti çöp konteynerine attı.

Olayla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.