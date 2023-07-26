Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyın yapıldı. Yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı
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Başkent Ankara'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik öperasyon gerçekleştirikdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışması sonucunda çatışma bölgelerinde irtibatı olduğu belirlenen şüpheliler yakalandı. 

Şüphelilerin bir kısmının daha önce çatışma bölgelerinde bulunduğu ve geçmiş yıllarda terör örgütü içinde faaliyet yürüttüklerini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü şüphelilerin yakanlanması için yurt genelinde eş zamanlı operasyon yürüttü.

Çatışma bölgesiyle bağlantılı 10 şüphelinin tespit edildiği operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörle mücadele şube # DAEŞ operasyonu
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