Ankara'da Tokat Rüzgârı

Kültür zenginliği ve eşsiz lezzetleriyle Türkiye'nin kadim şehri Tokat, başkente taşındı. Tokat Vakfı ve Tokat Fedarasyonu işbirliğiyle düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri, Ankara AKM Millet Bahçesi’nde kapılarını açtı. Mehteran gösterisi ile başlayan etkinliğe Tokat Valiliği’nden il ve ilçe belediyelerine, siyasetçilerden sanat ve iş dünyasına kadar kadar çok sayıda isim katıldı. Tokata özgü namsalan lezzetlerden Tokat Kebabı, Yaprak Sarma, Keşkek gibi yöresel lezzetler damakları tatlandırdı. Dört gün sürecek Tokat Tanıtım Günleri ziyaretçilerini bekliyor.