Ankara'da Ulaşım Krizi Öğrencileri Vurdu! "Mansur Yavaş'ın Beceriksiz Belediyeciliği..."

Ankara'da EGO otobüsleri ve Mansur Yavaş arasındaki restleşme öğrencileri mağdur etti. Ankara'da metrelerce uzayan kuyrukta öğrenciler otobüs sırası bekledi. Yüzlerce öğrencinin mağdur olduğu anları, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan paylaştı.

Ankara'da Öğrencilerin Otobüs Çilesi

Ankara'da geçtiğimiz günlerde, özel halk otobüsü EGO işletmecileri, zararları karşılanmadığı için indirimli ve ücretsiz biletleri kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Otobüs esnafının açıklamasının peşine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş rest çekmiş, otobüsçülere ceza keseceklerini duyurmuştu. Bunun üzerine otobüs esnafı, otobüslerini belediyeye satmaya hazır olduklarını duyurmuş, sürecin bir an önce sonlandırılmasını talep etmişti. Bütün bu yaşananlar sonrası, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin mağduriyeti gün yüzüne çıktı. Öğrenciler sabahın erken saatlerinde okullarına yetişmek için metrelerce uzanan kuyrukta otobüs beklerken görüntülendi.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan O Anları Paylaştı

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, sosyal medya hesabından öğrencilerin mağduriyetini paylaştı. Reyhan, paylaşımında, "Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsüne ulaşmak isteyen öğrencilerimizin kuyruk çilesini izliyorsunuz. Sabah 8.00. Kuyruk ta Eskişehir yoluna uzanıyor. Mansur Yavaş'ın beceriksiz belediyeciliği nedeniyle gençler derslerine gecikiyor." ifadelerini kullandı. Reyhan'ın paylaştığı videoda, öğrencilerin uzanan kuyrukta otobüs beklediği görüldü.