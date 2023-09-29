Ankara'da Ulaşım Krizi Nasıl Çözülür?
Ankara’da ulaşım büyük bir sorun haline geldi. Tüketici Hakları Derneği ise çözüm önerilerini sıraladı. Dernek, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı. Kalıcı çözüm için kamulaştırılma yapılması gerektiği belirtildi.
Zamlar, arızalar derken sorunlar günden güne büyüdü. Ankaralılar, bitmek bilmeyen ulaşım krizi için çözüm bekliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi önünden açıklama yapan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turan Çakar, çözüm önerilerini sıraladı. Artan maliyetler vatandaşı mağdur ediyor. Ancak tek sebep bu değil. Çakar, Özel Halk Otobüs Esnafının payına dikkat çekti. Tüketici Hakları Derneğine göre, kamulaştırılmış ulaşım hem ucuz hem de nitelikli olur.