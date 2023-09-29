Ankara'da Ulaşım Krizi Nasıl Çözülür?

Zamlar, arızalar derken sorunlar günden güne büyüdü. Ankaralılar, bitmek bilmeyen ulaşım krizi için çözüm bekliyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi önünden açıklama yapan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turan Çakar, çözüm önerilerini sıraladı. Artan maliyetler vatandaşı mağdur ediyor. Ancak tek sebep bu değil. Çakar, Özel Halk Otobüs Esnafının payına dikkat çekti. Tüketici Hakları Derneğine göre, kamulaştırılmış ulaşım hem ucuz hem de nitelikli olur.