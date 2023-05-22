Başkentte peş peşe operasyonlar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 218 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Aramalarda, 2,4 kilogram metamfetamin, 344 gram esrar, 321 gram eroin, 321 gram bonzai, 13 gram kokain, 75 bin sarma sigara, 49 bin 2 sentetik ecza, 35 ecstacy ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.