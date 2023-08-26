Antalya Konyaaltı sahilinden Amerika uçak gemisine anons! ''Amerikan gemisi bekleme yapma dükkanın önünü kapatıyorsun''
Antalya Konyaaltı’nda Cimi Beach isimli plajdan Amerika uçak gemisi için “Amerikan gemisi bekleme yapma dükkanın önünü kapatıyorsun” anonsu yapıldı.
ANTALYA KONYAALTI SAHİLİNDEN AMERİKA UÇAK GEMİSİNE ANONS!
Antalya Konyaaltı’nda Cimi Beach isimli plajdan Amerikan uçak gemisi için “Amerikan gemisi bekleme yapma dükkanın önünü kapatıyorsun” anonsu yapıldı.
“Amerikan gemisi bekleme yapma dükkanın önünü kapatıyorsun”— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 26, 2023
Antalya Konyaaltı sahilindeki bir işletme Amerikan uçak gemisine böyle seslendi. pic.twitter.com/ahDOYc8Ye3