Antalya Konyaaltı sahilinden Amerika uçak gemisine anons! ''Amerikan gemisi bekleme yapma dükkanın önünü kapatıyorsun''

Antalya Konyaaltı’nda Cimi Beach isimli plajdan Amerika uçak gemisi için “Amerikan gemisi bekleme yapma dükkanın önünü kapatıyorsun” anonsu yapıldı.

Antalya Konyaaltı sahilinden Amerika uçak gemisine anons! ''Amerikan gemisi bekleme yapma dükkanın önünü kapatıyorsun''
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ANTALYA KONYAALTI SAHİLİNDEN AMERİKA UÇAK GEMİSİNE ANONS!

Antalya Konyaaltı’nda Cimi Beach isimli plajdan Amerikan uçak gemisi için “Amerikan gemisi bekleme yapma dükkanın önünü kapatıyorsun” anonsu yapıldı.

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