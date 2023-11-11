Antalya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğunu duyurdu.
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 12:05 civarında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssü olarak Antalya Körfezi, Akdeniz açıklarını gösterdi. Deprem yerin 95 kilometre derinliğinde oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 11, 2023
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) https://t.co/g4mnz9H9zq
11.11.2023, 12:05:32 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 95.8 km#Kandilli
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