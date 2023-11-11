Antalya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğunu duyurdu.

Antalya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Editör: Uğur Çam
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Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 12:05 civarında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssü olarak Antalya Körfezi, Akdeniz açıklarını gösterdi. Deprem yerin 95 kilometre derinliğinde oldu.

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