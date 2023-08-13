Antalya'da gıda fabrikasında yangın

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın paniği yaşandı.

Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan bir gıda fabrikasında yangın çıktı. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürmeyi başardı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.