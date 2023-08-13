Antalya'da gıda fabrikasında yangın

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. 2 saatlik uğraşın ardından yangın söndürüldü.

Antalya'da gıda fabrikasında yangın
Son Güncelleme:

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın paniği yaşandı.

Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan bir gıda fabrikasında yangın çıktı. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürmeyi başardı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# antalya # fabrika # yangın
Çok Okunanlar
1 Tam bir yakıt deposu çekirdek!
2 İstanbul Valiliği fırtına uyarısı yaptı!
3 Ege Denizi açıklarında deprem!
4 Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
5 Bursa'da binlerce kişi meteor yağmuru için toplandı