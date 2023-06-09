Antalya'da servis aracının çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi

Boğazkent Mahallesi Karmel mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Rus vatandaşı Mikhail Leontev'e (40) çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgedeki bir otelde çalışan işçileri taşıdığı öğrenilen servis otobüsünün sürücüsü ise kaza yerine gelerek inceleme yapan polis ekibince gözaltına alındı.

Serik Devlet Hastanesi morguna götürülen Leontev'un cenazesi, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından eşine teslim edilen Leontev'un cenazesi özel bir şirket aracılığıyla ülkesine gönderildi. Bu sırada Rus turistin eşi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.