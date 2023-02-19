Arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgesindeki son gelişmeleri aktardı.



Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.



Öte yandan tahliye edilen bina sayısının 460 bin 945 olduğu duyuruldu.