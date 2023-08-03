Ardahan'da yaylaya dolu yağdı

Ardahan'da kent merkezinde yağan dolu kent sakinlerini şaşırttı. Aniden bastıran dolu yağışına yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ardahan'da yaylaya dolu yağdı

Ardahan’da misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı, ağaçlara zarar verirken doluya hazırlıksız yakalananlar çaresiz kaldı.


Ardahan kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı Bağdeşen köyü yaylasında da etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışına koyunları ile birlikte arazide yakalanan çoban zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun, küçükbaş hayvanları ve çoban köpeğine isabet etmesinden dolayı zor anlar yaşayan çobanın doludan kaçışı böyle görüntülendi.

Ardahan'da yaylaya dolu yağdı - Resim : 1

Kent merkezinde ise sabah saatlerinde aniden başlayan yağmur yağışı bir anda doluya çevirdi. Yağış dolayısıyla bazı tarım alanlarında maddi hasar meydana gelirken, doluya hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı.

Ardahan'da yaylaya dolu yağdı - Resim : 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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