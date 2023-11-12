Arin Gölü'nün Üçte Biri Kurudu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü'nün üçte birlik bölümü kurudu. Arin Gölü kuraklık, bilinçsiz sulama ve açılan su kuyuları nedeniyle artık pek çok bölgeye su sağlayamayacak.

Arin Gölü'nün Üçte Biri Kurudu
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Bünyesindeki birçok su kaynağının kuruduğu Van Gölü havzasında yer alan, Süphan Dağı eteklerindeki Arin Gölü de hızla su kaybetmeye devam ediyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü'nde 2005'ten bu yana yaşanan çekilme ve değişim, uydu görüntülerine yansıdı

Kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle Arin Gölü'nün de üçte biri kurudu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, su seviyesinin daha çok düşeceği uyarısında bulundu.

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