Ekipler Depremde Yıkılan 500 Binayı İnceliyor!

Depremin ardından geçen 9 ayda 25 kişilik ekip yıkılan 500’e yakın bina ile ilgili görevlendirildi ve yıkım sebeplerine dair çalışma başlattı.

Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, yıkılma şekli en çok konuşulan o binalarla ilgili raporu açıkladı.

Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Adıyaman'daki İsias Otel’e ait bilirkişi dosyalarındaki rapor karot değerlerinin deprem yönetmelikleriyle uymadığını söylüyor.

Ebrar Sitesi için hazırladıkları rapora ilişkin de en dikkat çeken bilgi ise kullanılan malzemelerin kalitesizliği… Altunışık, Ebrar Sitesi için hazırladıkları rapora ilişkin de "Ebrar Sitesi'nde gözlemlenen hasarlar maalesef 20 blok için de aynı şekilde. İmalat aşamasında beton ve donatının mekanik özelliklerinde, ayrıca etriye sıklaştırması, çiroz ve kancalar ve benzeri donatı detaylandırmalarında önemli eksiklikler mevcut. Bu da binanın ana yıkılma nedenleri arasında." ifadelerini kullandı.

Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın dosyasını da tamamlamak üzere olduklarını anlatan Altunışık, şunları kaydetti:

- Çok önemli bir bina olduğu için çok hassas davranmaya çalışıyoruz. 3 bloklu bir bina. Statik projesinde hem temel hem de üst yapısında derz var ve binaların 3'ü de belirgin bir kattan hasar alıp arkaya doğru düşmüş veya devrilmiş durumda. 3 blok da aynı hasar mekanizmasına sahip. Yaptığımız incelemelerde malzeme özelliği ile uygulanmasında bazı problemler olduğu belirtiliyor ama bilirkişi raporlarıyla bize gelen resimler arasında bir değerlendirme yapıp net kanaatimizi bildirmek istiyoruz. Umarım depremin birinci yılı dolmadan üzerimizdeki bütün dosyalarımızı cumhuriyet başsavcılığımıza teslim etmiş olacağız.

Altunışık, bir daha böyle afetler yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Ülkemiz önemli bir deprem kuşağı üzerinde yer alıyor, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu tür depremler ile karşılaşabiliriz. Bu nedenle özellikle belirli bir yaşa sahip binalarımızın hızlı bir şekilde incelenmesi, yeterli olmayanların ise güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüme hazırlanması gerekiyor." diye konuştu.