İstanbul'a Sağanak Uyarısı! Valilik Açıklama Yaptı

İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklamayı İstanbul Valiliği yaptı.

Sağanak Etkili Olacak!

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pazartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: