İstanbul'a Sağanak Uyarısı! Valilik Açıklama Yaptı

İstanbul Valiliği, kentte görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, pazartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiği ifade edildi.

İstanbul'a Sağanak Uyarısı! Valilik Açıklama Yaptı

İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklamayı İstanbul Valiliği yaptı.

Sağanak Etkili Olacak!

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pazartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # sağanak # yağmur
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