Artvin’de gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'de kontrolden çıkan bir araç kayalara çarptı. Yaşanan trafik kazasında bir gazeteci hayatını kaybetti, TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz de yaralandı.

Artvin’de gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin-Erzurum kara yolunun 12. kilometresinde TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan kayalara çarptı.

Kazada sürücü ve beraberindeki Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Gül, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Rusya'daki terör saldırısında can kaybı 143'e yükseldiRusya'daki terör saldırısında can kaybı 143'e yükseldiDünya
# gazeteci
Çok Okunanlar
Artvin’de gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Artvin’de gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Rusya'daki terör saldırısında can kaybı 143'e yükseldi
Rusya'daki terör saldırısında can kaybı 143'e yükseldi
Oy kullanmayacak olanlara kötü haber!
Oy kullanmayacak olanlara kötü haber!
Doğu Perinçek Numan Kurtulmuş'u istifaya çağırdı!
Doğu Perinçek Numan Kurtulmuş'u istifaya çağırdı!
Erdoğan'dan DEM Parti'ye İstanbul mesajı!
Erdoğan'dan DEM Parti'ye İstanbul mesajı!
Öne Çıkanlar Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a saldırmasına karşılık İsrail'in Kiryat Şmona bölgesindeki üssünü vurdu Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a saldırmasına karşılık İsrail'in Kiryat Şmona bölgesindeki üssünü vurdu Erkan Petekkaya'nın acı günü! Erkan Petekkaya'nın acı günü!