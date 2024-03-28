Rusya'daki terör saldırısında can kaybı 143'e yükseldi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 143'e çıktı.

Rusya'daki terör saldırısında can kaybı 143'e yükseldi
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, internet sayfasında, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ölenlerin listesini güncelledi.

Listede, güncellemenin ardından 143 kişi yer aldı.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 139'a çıktığını bildirmişti.

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