Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde bulunan Celal Yardımcı İlkokulu'nun kolon ve duvarlarında çatlaklar olduğunu belirten veliler öğle saatlerinde okul önünde toplandı. Defalarca başvurulmasına rağmen 35 yıllık okulda inceleme yapılmadığını öne süren veliler, çocuklarını okula göndermeyeceklerini belirtti.

Ataşehir'de okul önünde 'çatlak' eylemi



- Çocuklarımızı korkarak gönderiyoruzhttps://t.co/7SQ9hMrxJO pic.twitter.com/UJNkT5A6eN — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 6, 2023

ÇOCUĞUMU KORKUDAN TİTREYEREK GÖNDERİYORUM

Velilerden Selma Sarıyurt şöyle konuştu:

- Biz deprem olduğundan beri çok tedirginiz. 93 okula denetime gelindi ama bu okula gelinmiyor. Sınıflarda çatlaklar var. Ben her gün çocuğumu okula, korkudan titreyerek gönderiyorum. Her gün dua ediyoruz, geceleri uyuyamıyoruz.

Okul ile alakalı rapor hazırlanmasını isteyen Nilüfer Baran ise :

- Çocuklarımızı okula gönderirken tedirgin olmak istemiyoruz. Çocuklarımı bırakıp gidiyorum ama bir tarafım burada. Okulda çatlaklar olduğunu çocuklar da söylüyor. Yetkililer gelip baksınlar, çürük ise de bunun önlemi alınsın. Sonrasında keşke yapılsaydı denmesin.

Çocuğunu okula göndermediğini belirten Asuman Doğan, şunları belirtti:

- Ben sabahtan beri evin içinde dönüp duruyorum. Bu bina sağlam değil, her an bir şey olacak korkusuyla tedirginiz. 10 senedir bu okulun yıkılacağı, tekrar yapılacağı söyleniyor. Ben bu şartlar altında çocuğumu okula yollamak istemiyorum. Çocuğumu okula yollamayacağım, eğitimden geri kalsın ama yanımda olsun

Okul Müdürü Aziz Kadir Turan ise 2011 yılında binanın güçlendirildiğini ve tespit için sıraya alındıklarını, okulun kontrol edileceğini ifade etti. Öte yandan okulun aynı zamanda afet ve acil durum toplanma alanı olduğu belirtildi.