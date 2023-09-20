Avcılar'da doğal gaz patlaması! İBB'nin çalışması sırasında olanlar oldu!

İstanbul'un Avcılar ilçesi güne büyük bir patlamayla uyandı. Sat 08.30 sıralarında Avcılar Namık Kemal Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) otopark ve meydan düzenlemesi çalışması yaptığı sırada doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.

İBB'NİN ÇALIŞMASI SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ

İddiaya göre, otopark ve meydan düzenlemesi için yapılacak temel atma töreninin hazırlıkları sırasında çalışanlar doğal gaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyulurken ardından mahalleye gaz kokusu yayıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi güne büyük bir patlamayla uyandı. İlçede, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) otopark ve meydan düzenlemesi çalışması yaptığı sırada doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.

Gürültü ve koku nedeniyle büyük bir panik yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla oturdukları binaları boşalttı. Patlamanın yetkililere ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri geldi.

Mahalleye gelen polis caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken doğal gaz ekipleri de yarım saatlik çalışmanın ardından doğal gazı kesti. Ardından ekiplerin inceleme çalışmaları başladı.

Kokuya uyandıklarını belirten Müfit Kotan isimli vatandaş, “Burada yarım saattir doğalgaz patlağı var. Aradık ekipleri, geldiler müdahale ettiler ama herhalde büyük bir patlak. Şantiyenin kazısı sırasında biz kokuya uyandık. Kendimiz evden çıktık, 3-4 tane bina yan yanayız, boşalttık” dedi.