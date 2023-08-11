Aydın'a Hafize teyzenin vasiyetiyle yeni okul yapılıyor

Aydın'da Hafize Küçük'ün vasiyeti üzerine belediyeden yardım isteyen Mehmet Küçük'ün hayali gerçek oluyor. Hafize Küçük vasiyetinde bir okul açılmasını istemişti. Okul yakında minik öğrencileriyle buluşacak.

Aydın'a Hafize teyzenin vasiyetiyle yeni okul yapılıyor
Son Güncelleme:

Aydın’ın Koçarlı İlçesinde eşi Hafize Küçük’ün vasiyetini yerine getirmek için Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan yardım isteyen Mehmet Küçük amcanın büyük hayalinde sona yaklaşıldı. Mehmet Küçük tarafından eşinin adını yaşatmak amacıyla yapılan okulun en kısa sürede tamamlanarak eğitime açılacağı belirtildi.

Okulun inşaat alanında inceleme yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Mehmet Amcamızın hayaline öncü olduk. Şimdi ise yükselen hayalinin takipçisiyiz. İmam hatip ortaokulu inşaatı ve çevresinde inceleme yaptık. Kaba inşaatı bitti sayılır bir yandan da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından çevre düzenlemesi yapılacak" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Koçarlı’ya yeni bir okul kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ilkokul # aydın haberleri # milli eğitim bakanlığı
Çok Okunanlar
1 Tamer Karadağlı bakın nereye atandı
2 1 2 3 Kariyer kapıları sonuna kadar açılan 3 burç!
3 Arka Sokaklar Dizisi 18. Sezonu ile Yeniden Karşımızda! Yeni Sezon Sızdırıldı
4 Boşuna uğraşmışız. Haşlanmış mısır yaparken bilmeniz gereken pişirme tüyosu! 3,5 dakikada hazır
5 Evde bozulmayan salça yapmanın sırrı! Öğrenen herkese Market yolunu unutturuyor