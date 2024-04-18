Aydın'da 32 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!
Aydın'da kermeste yedikleri yemekten zehirlendikleri öne sürülen 32 öğrenci tedavi altına alındı.
Efeler ilçesindeki Mustafa Kiriş Ortaokulundan 32 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan öğrencilerin okulda düzenlenen kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.
Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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