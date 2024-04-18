Muğla heyeti Erasmus projesi için İspanya'ya gitti

Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen 'Bağımlı Geçmiş Bağımsız Gelecek' isimli Erasmus+ projesini gerçekleştirmek üzere Muğla heyeti İspanya'ya gitti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ve Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri proje kapsamında İspanya’nın Albacete Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Heyeti; Albacete Belediye Başkanı Manuel Serrano, Avrupa İşleri Konseyi Üyesi Lucrecia Rodrguez de Vera karşıladı.

Belediye başkanı Manuel Serrano, Muğla heyetine ziyaretleri için teşekkür ederken Muğla heyetine uyuşturucu ve bağımlılık yapan davranışlarla ilgili belediye planı kapsamında yürütülen eylemlerden bahsetti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Erasmus + projesinde işbirlikleri için Albacete Belediye Başkanı Manuel Serrano ve Avrupa İşleri Konseyi Üyesi Lucrecia Rodrguez de Vera'ya teşekkürlerini ileterek Muğla'ya ait yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi ile Türk Bayrağı'nı takdim etti.

Ziyaret sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.