Aydın'da Besiciler Kazanamamaktan Yakınıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde besicilik yapıyor baba ve oğul. Günde 10 saatten fazla mesai yapıyorlar ancak karşılığını görememekten yakınıyorlar.

Mehmet Ünal Biçer ve oğlu Mustafa Biçer, girdi maliyetlerinden şikâyetçi. "Bin 100 kilo civarında sütümüz var bunu da 15 bine satıyoruz ama karşılamıyor." diyorlar.

Sütün kendilerinden düşük fiyata alındığını en az 16-17 lira bandında olması gerektiğini belirtiyorlar. Süt satıcıdan markete gidene kadar 25-30 liraya kadar çıkıyor.

İşletmede toplam 150 baş hayvan var. Yemiydi, veteriner masrafıydı, işletmenin giderleriydi derken besici günü kurtarmaya bakıyor.

Mustafa Biçer üretimin içinde olmak istiyor ancak bu hiçte kolay değil.