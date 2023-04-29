Aydın'da 19 yıl sonra ortaya çıkan korkunç gerçek: Alasağ'ın ölümü kaza sanılıyordu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, 2004 yılında Ahmet Hamdi Alasağ'ın (80) kuyuya düşerek öldüğü belirtilmişti. Özel ekip, 19 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı. Alasağ'ın katilinin oğlu Yılgör Alasağ (70) olduğu belirlendi. Babasının katili olduğunu itiraf eden Alasağ, kendisini dövdüğünü tekme atmak üzereyken babasının artezyen kuyusuna düştüğünü söyledi.

Olay, 9 Ekim tarihinde Topraklı Mahallesi'nde bir bahçede meydana geldi. Öldüğünde 80 yaşında olan Ahmet Hamdi Alasağ’ın 48 metre derinliğindeki artezyen kuyusunda cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Alasağ’ın kuyuya düştüğü belirlendi. Kayıtlara da düşme nedeniyle ölüm olarak geçti. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllara ait 'Faili Meçhul' 'Kasten Öldürme' ve ayrıca meydana gelen şüpheli ölümleri araştırması sırasında kurulan özel ekip tarafından 2018 yılında Alasağ'ın dosyası yeniden açıldı. Yapılan soruşturmayla, kuyuda ölen Alasağ’ın yakınlarının ifadelerine tekrar başvuruldu.

CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polisin titiz soruşturması sonucunda Ahmet Hamdi Alasağ’ın şu anda 70 yaşında olan oğlu Yılgör Alasağ da gözaltına alınarak sorgulandı. 2004 yılında 51 yaşlarında olan Yılgör Alasağ; babasının kendisini dövdüğünü tekme atmak üzereyken kendisinin kenara çekildiğini ve babasının dengesini kaybederek kuyuya düştüğünü itiraf etti. Baba katili Alasağ, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan Cinayet Büro ekiplerinin 2 yılda 6’ıncı faali meçhul cinayeti aydınlattığı öğrenildi.