Aydın'da tütün sezonu sorunlarla başladı

Girdi maaliyetlerinden beli bükülen Aydınlı ütün üreticisi yeni sezon hazırlıklarına borç içinde başladı. Ali Özdemir Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Ataeymir mahallesinde tütüncülük yaparak geçiminin sağlıyor. Artan girdi maliyetlerinden dolayı kazanamadıklarını söylüyor. İlacı, gübresi, işçi yevmiyesi, yakıtı derken çiftçi giderlerin üstesinden gelemiyor.

TEKEL varken ürünün garantisi vardı. Şimdi tüccarın eline düştüler. Genç çiftçiler de maliyetlerden dolayı üretimden kopuyor. Çünkü kar yok, zarar çok. Tütünün emeği fazla. Çiftçiler döktükleri terin karşılığını alamıyor. Hal böyle olunca da üretici, üretim alanının daralacağı görüşünde...