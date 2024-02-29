Aydın'da tütün sezonu sorunlarla başladı

Bir yıl boyunca emek isteyen tütünde yeni sezon hazırlıkları başladı. Ancak çiftçi, artan maliyetlerden dolayı artık kazanç elde etmekte zorlanıyor. Aydın'ın Karacasu ilçesinde üreticiler, girdi maliyetlerinden yakındı, "böyle giderse biz son tütüncülerden olacağız" dedi.

Editör: Osman Bekar
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Girdi maaliyetlerinden beli bükülen Aydınlı ütün üreticisi yeni sezon hazırlıklarına borç içinde başladı. Ali Özdemir Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Ataeymir mahallesinde tütüncülük yaparak geçiminin sağlıyor. Artan girdi maliyetlerinden dolayı kazanamadıklarını söylüyor. İlacı, gübresi, işçi yevmiyesi, yakıtı derken çiftçi giderlerin üstesinden gelemiyor.

TEKEL varken ürünün garantisi vardı. Şimdi tüccarın eline düştüler. Genç çiftçiler de maliyetlerden dolayı üretimden kopuyor. Çünkü kar yok, zarar çok. Tütünün emeği fazla. Çiftçiler döktükleri terin karşılığını alamıyor. Hal böyle olunca da üretici, üretim alanının daralacağı görüşünde...

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Aydın # aydın # tütün
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