Aydın'da uçak kazası! Ekipler bölgeye ulaştı

Aydın'da eğitim amaçlı çıkan uçak düştü. Ekipler bölgeye ulaştı.

Aydın'da uçak kazası! Ekipler bölgeye ulaştı
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Saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana kaza meydana geldi. Eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü.

AYDIN TIP FAKÜLTESİNE KALDIRILDIRLAR

Uçaktan sağ kurtulan eğitmen ve pilot adayı Aydın Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Detaylar birazdan...

# aydın # uçak kazası # eğitim
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