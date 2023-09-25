Aydın'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı!

Aydın'da uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince Ata Mahallesinde O.K'nin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydın'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı!
Aydın'da Uyuşturucu taciri yakalandı!
Editör: Süleyman Daban
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 Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine Ata Mahallesi'nde O.K'nin (39) yaşadığı eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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