Ayvacık Açıklarında 70 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda 70 kaçak göçmen kurtarıldı, 41 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık Açıklarında 70 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında farklı bölgelerde lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-8’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık Açıklarında Kaçak Göçmen Yakalandı!

Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-8’ tarafından hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde ise Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık Açıklarında 70 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 41 Kaçak Göçmen Yakalandı - Resim : 1
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı? İşte 27 Eylül 2023 için Hava Durumu...O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı? İşte 27 Eylül 2023 için Hava Durumu...Hava Durumu
# kaçakçılık # kaçak göçmen # Ayvacık
Çok Okunanlar
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Servet Değerinde Mantar!
Servet Değerinde Mantar!
Düşen UFO'lar Var Mı?
Düşen UFO'lar Var Mı?
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek'ten İşçilere Destek: "Taşeron İşçilik Anayasamıza Aykırıdır!" - Ulusal Kanal Ana Haber Doğu Perinçek'ten İşçilere Destek: "Taşeron İşçilik Anayasamıza Aykırıdır!" - Ulusal Kanal Ana Haber Saatler Hep O Acıyı ve Hep O Anı Gösterecek! Saatler Hep O Acıyı ve Hep O Anı Gösterecek!