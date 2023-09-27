O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı? İşte 27 Eylül 2023 için Hava Durumu...
Hava durumu günlük hayatımızı kolaylaştırmak için bilmemiz gereken çok ö bir bilgi. İnsanlar her zaman internette hava durumunu ararlar. Peki 27 Eylül günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 27 Eylül için bazı bölgelerde yağış uyarısı yaptı, o bölgeler hangileri? İşte 27 Eylül 2023 hava durumu...
Hava durumu her gün güncellenerek günlük hayatımızın en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Havanın nasıl olacağını bilmek giyim kuşamımızın yanı sıra yapacağımız etkinlikleri de etkiliyor. Bu nedenle hava durumu her gün en fazla merak edilen konulardan biri olmuştur. 27 Eylül günü hava durumu da aynı şekilde merak edilmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre ülkemizde hava durumunda önemli değişiklikler beklenmiyor, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Aynı zamanda ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki 27 Eylül 2023 günü hava durumu nasıl olacak?
27 EYLÜL 223 GÜNÜ İL İL HAAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
- MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık