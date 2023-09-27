O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı? İşte 27 Eylül 2023 için Hava Durumu...

Hava durumu her gün güncellenerek günlük hayatımızın en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Havanın nasıl olacağını bilmek giyim kuşamımızın yanı sıra yapacağımız etkinlikleri de etkiliyor. Bu nedenle hava durumu her gün en fazla merak edilen konulardan biri olmuştur. 27 Eylül günü hava durumu da aynı şekilde merak edilmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre ülkemizde hava durumunda önemli değişiklikler beklenmiyor, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Aynı zamanda ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki 27 Eylül 2023 günü hava durumu nasıl olacak?

27 EYLÜL 223 GÜNÜ İL İL HAAVA DURUMU

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE



Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.