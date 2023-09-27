O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı? İşte 27 Eylül 2023 için Hava Durumu...

Hava durumu günlük hayatımızı kolaylaştırmak için bilmemiz gereken çok ö bir bilgi. İnsanlar her zaman internette hava durumunu ararlar. Peki 27 Eylül günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 27 Eylül için bazı bölgelerde yağış uyarısı yaptı, o bölgeler hangileri? İşte 27 Eylül 2023 hava durumu...

O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı? İşte 27 Eylül 2023 için Hava Durumu...
Son Güncelleme:

Hava durumu her gün güncellenerek günlük hayatımızın en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Havanın nasıl olacağını bilmek giyim kuşamımızın yanı sıra yapacağımız etkinlikleri de etkiliyor. Bu nedenle hava durumu her gün en fazla merak edilen konulardan biri olmuştur. 27 Eylül günü hava durumu da aynı şekilde merak edilmektedir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre ülkemizde hava durumunda önemli değişiklikler beklenmiyor, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Aynı zamanda ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki 27 Eylül 2023 günü hava durumu nasıl olacak? 

O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı? İşte 27 Eylül 2023 için Hava Durumu... - Resim : 1

27 EYLÜL 223 GÜNÜ İL İL HAAVA DURUMU

MARMARA


Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 30°C
    Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İSTANBUL °C, 27°C
    Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 27°C
    Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAKARYA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

EGE


Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 29°C
    Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ °C, 31°C
    Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR °C, 29°C
    Parçalı bulutlu
  • MUĞLA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ


Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 32°C
    Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MERSİN °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı? İşte 27 Eylül 2023 için Hava Durumu... - Resim : 2

İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİVAS °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KASTAMONU °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı? İşte 27 Eylül 2023 için Hava Durumu... - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TOKAT °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 24°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık
  • ŞANLIURFA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
# il il hava durumu # istanbul hava durumu # ankara hava durumu # izmir hava durumu # Meteoroloji Genel Müdürlüğü # İstanbul meteoroloji # meteoroloji hava durumu
Çok Okunanlar
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Servet Değerinde Mantar!
Servet Değerinde Mantar!
Düşen UFO'lar Var Mı?
Düşen UFO'lar Var Mı?
Öne Çıkanlar E. Tuğgeneral Yücel Karauz: "Ermenistan'ın Tutarsızlığı Bölgeyi Kan Gölüne Çevirebilir!" E. Tuğgeneral Yücel Karauz: "Ermenistan'ın Tutarsızlığı Bölgeyi Kan Gölüne Çevirebilir!" Servet Değerinde Mantar! Servet Değerinde Mantar!