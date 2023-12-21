Babasını Öldürüp Sobada Yaktı! O İlde Korkunç Olay...

Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde meydana gelen olayda İ.D. ve babası H.D. arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Yakınları H.D.'den haber alamayınca oğul İ.D'nin babasını öldürerek sobada yaktığı ortaya çıktı.

Babasını Sobada Yaktı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde baba H.D'nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu. H.D'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı.

Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İ.D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.