Bağcılar'da Trafik Kazası! Minibüs Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Bağcılar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi Mahmutbey Viyadüğü Ankara istikameti oldu.

Yolda seyreden N.U. idaresindeki 34 LCH 992 plakalı servis minibüsü virajı döndükten sonra bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza çevredekiler tarafından yetkililere bildirildi. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından minibüsün sürücüsü N.U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada araçta bulunan bir kişi ise yaralandı.

Emniyet ekipleri viyadükte güvenlik önlemi alırken, araçtaki yaralı yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı Mahmutbey Viyadüğü'nde bir süre inceleme yaptı.