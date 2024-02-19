Bakan Bayraktar: "Heyelan riski nedeni ile arama faaliyetlerini durdurduk"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan İliç'te maden ocağı sahasında açıklama yaptı. Bakan Alparslan heyelan riski nedeni ile arama faaliyetlerini durdurduklarını söyledi.

Bakan Bayraktar: "Heyelan riski nedeni ile arama faaliyetlerini durdurduk"

Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Sahada çalışma şartları hakikaten çok zorlu. Çok ciddi heyelan riski ile karşı karşıyayız. Özellikle orada çalışan AFAD'daki kardeşlerimizi risk altına almadan ve emniyet koşullarından taviz vermeden çalışma imkanını sürdürmeye gayret ettik. Fakat özellikle dün geceden itibaren heyelan riski yoğunlaştı. Bu risklerden dolayı şu an sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Bu ciddi boyutta gördüğümüz risklerden bir tanesi.

 Ayrıntılar geliyor...

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# Erzincan # maden kazası
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