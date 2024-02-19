Adnan Oktar’ın İsrail bağlantıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari 72 sanık hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı.

Oktar'ın bir numaralı sanık olduğu 1017 sayfalık iddianamede, örgütün kuruluş amacı ve faaliyetleri anlatıldı, eylemleri ayrıntılı olarak ele alındı.

İddianamede tutuklu sanık Ali Sadun Engin'in özellikle ABD ve İsrail ile örgüt arasında köprü vazifesi gördüğü yazıldı. Engin'in İsrail'de örgüt tarafından organize edilen konferanslarda konuşmacı olarak yer aldığı da belirtildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Altuğ Revnak Eti'nin, Ali Sadun Engin'in İsrail'in eski Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick ile bağlantılarını anlatması dikkati çekti.

Eti, ifadesinde, tutuklu sanık Ali Sadun Engin ile örgütsel konferans verdiklerini, bu konferansta "tapınakçılar"dan olan Timothy Hogan başkanlığındaki 9 kişilik ekiple tanıştıklarını söyledi. Engin'in, Adnan Oktar ve Mason ekiple birebir yaptığı görüşmelere katıldığı ve Mason Locasına mensup kişileri Türkiye'de ağırlama görevini üstlendiği de ifade edildi.

Örgüt elemanlarının ABD'deki Ortodoks Yahudiler ile bağlantıya geçtiğini ve bu sayede kendisinin ve Engin'in New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde toplantılara katıldığı da belirtildi.

Yine firari sanıklardan İbrahim Özçelik'in lobi faaliyetleri kapsamında örgüt adına tarikat ve cemaatlerle görüşmeler yaptığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, sanıkların çok sayıda kişiye karşı birden fazla kez "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel taciz" ve "nitelikli dolandırıcılık"tan 2 bin 758 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.