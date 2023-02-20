Hatay'daki barajlarda son durum ne?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında güvenliği tehdit eden bir durumun oluşmadığını bildirdi.

Hatay'daki barajlarda son durum ne?
Bakan Kirişci açıkladı: Hatay'daki barajlarda son durum ne? / Ankara /2023
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'daki barajlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hatay merkezli depremin ardından DSİ ekiplerinin bölgedeki barajları yerinde incelediğini belirten Kirişci, "İlk tespitlerimize göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor. Hatay'ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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