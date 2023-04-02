Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: "İstanbul'da bir buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da toplu açılış töreninde konuştu. Bakan Kurum, İstanbul'da acil dönüşüm ihtiyacı olan bir buçuk milyon konutun dönüşümünü en kısa sürede yapacaklarını belirtti.

Murat Kurum konuşması özetle şu şekilde:

Kıymetli kardeşlerim, depremde yitirdiğimiz canlarımız var. Bağcılar'dan, yine sizlerin heöşehrisi, akrabası, eşi, dostu, 85 milyonun kardeşleri var. Yitirdiğimiz tüm canlarımıza, şehitlerimize, buradan Bağcılar'dan bir kez daha Allah'tan rahmet, aziz milletimize bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Cenabı Allah ülkemizi, devletimizi ve milletimizi her türlü afetten korusun diyorum.

Kıymetli kardeşlerim, ülke olarak afetlerle sınandığımız zor günlerden geçiyoruz. Ama emin olun devletimiz afetin ilk anından itibaren deprem bölgesindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız işi bizzat Ankara'dan koordine etti. İlgili bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz, 85 milyonluk büyük Türkiye ailesi deprem bölgesindeydi. Her geçen gün bir seferberlik anlayışıyla, ruhuyla afetin tüm yaralarını devlet ve millet beraberce sardık. Bölgede hayatın normale dönmesi için de gece gündüz çalışıyoruz. Biliyoruz ki bizim insanımız her şeyin en iyisine layık.

Dün Elazığ'da afetzede kardeşlerimizle beraberdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ'da yapacağımız afet konutlarımızın temellerini attık. 11 ilimizde inşa edeceğmiz 650 bin konutun 319 binin konutun temellerini inşallah 2 ay içerisinde atacağız ve 1 yıl içerisinde söz verdiğimiz gibi yuvalarımızı teslim edeceğiz. Devlet ve millet bir oldukça bu afetin inşallah üstesinden geleceğiz.

Afetten 54 gün sonra 65 bin konutun temellerini attık. 54 günde 65 bin konutun temelini atan Türkiye var. Bize diyorlar ki bu eserlerin teminatı kimdir. Biz de Bağcılar'dan onlara sesleniyoruz, bu ülkedeki eserlerin 20 yıldır nasıl teminatı, garantisi Cumhurbaşkanımız olmuşsa afet konutlarımızın da teminatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Değerli kardeşlerim, biz bugün de yine aynı ruhla, aynı azimle ve kararlılıkla kentsel dönüşüm için, güçlü Bağcılar için, güçlü İstanbul için buradayız. Bugün burada, birazdan TOKİ'miz tarafından inşa edilen 822 yeni sıcak yuvamızın anahtarlarını kardeşlerimize teslim ediyoruz. Buradaki konutları Bağcılar'ın silüetine yakışacak bir şekilde, yoğunluğunu azalttık. Bin 200 konut yapılması gereken yerde 800 konut yaptık. Niye? Buradaki kardeşlerim daha huzurlu yaşasınlar, yeşil alanların içinde oynasınlar, meydanları olsun, parkları olsun... Yine Bağcılar genelinde çalıştığımız kentsel dönüşüm alanlarımız var. As Burçaklar Sitesi'nde sözleşme aşamasına geldik. Yine Ece ve Demircan sitelerimiz var. Önümüzdeki hafta itibariyle, belediyemiz, arkadaşlarımız vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde dönüşüm sürecini yöneteceğiz. Biz istiyoruz ki sağlam, güvenli, afetlere karşı dirençli yuvalarımız olsun.

İstanbulumuz bize Fatih'in emanetidir. İstanbul medeniyetin başkentidir. Biz de vatandaşlarımızla gönül gönüle çalışıyoruz. Emin olun 39 ilçemizde, 963 mahallemizde güçlü İstanbul için "yarın değil hemen şimdi" diyoruz. İstanbul'umuzu güvenli hale getirmek için Esenler'de Bakanlığımız ve Belediyemiz ile birlikte 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. 2 bin konutun anahtarını vatandaşlarımıza teslim ettik.

Aynısını Bağcılar'da yapacağız. Buradaki ürettiğimiz rezerv konutlarımızı da Bağcılar'ın içindeki yeşil alanlar için, sosyal donatı alanları için sizlerin hizmetine sunacağız. Afetlere dirençli bir İstanbul için inşallah Esenler'deki projemizde ürettiğimiz konutlardan Bağcılar'ın dönüşümü için ayıracağız.

Üsküdar'da, Ataşehir'de, Güngören'de, Fikirtepe'de, Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. İstanbul'un yedi tepesinde 90 bin konutun kentsel dönüşümüne devam ediyoruz. İstanbul'da acil olarak yenilenmesi gereken Bir buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.