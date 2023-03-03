Bakan Murat Kurum ve Bakan Soylu'dan kritik açıklamalar

Bakan Murat Kurum ve Süleyman Soylu Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle:

- Tarihi eserlerimizi yitirdik. Şehirlerimiz acaba demokrasi değişecek mi diye endişe içerisinde geleceğimize böyle bir miras hep beraber bırakmamalıyız, çalışmalıyız, mücadele etmeliyiz ve bu masanın etrafındaki bütün birikimi ve arkasındaki bütün birikimi Türkiye'nin geleceğine de yansıtmayınız onun için bu 25-26 günde Türkiye kendi gücünü gösterdi.

- Uluslararası alandan elde edebileceği bütün kabiliyetleri ve birikimleri aynı zamanda destekleri aldı ve bundan erişmedi. Saat 5.30'da uluslararası yardıma çıktı. Yani çıkalım mı çıkmayalım mı diye bir değerlendirme içerisinde olmadı. Ve uluslararası yardımın en kısa zamanda Türkiye'ye gelmesini bir vesileyle sağlayabildik ve bunu da gerçekleştirdik. Ve yine şunu söyleyeyim. Arama kurtarma süreci de dahil olmak üzere son dönemlerde bu konuya da çok asıldık. Bu konuda da çok çalıştık.

"PROFESYONEL JANDARMA ARAMA KURTARMA OLUŞTU"

Soylu, profesyonel bir jandarma arama kurtarma oluşturduklarını belirtti:

- Türkiye'de jandarma arama kurtarma diye bir şey yoktu. Ama profesyonel bir jandarma arama kurtarma oluştu. Türkiye'de polis arama kurtarma timi yoktu polis arama kurtarma timleri oldu. Binlerce arama kurtarmayı yetiştirdik. Onlarca sivil toplum kuruluşunu akredite ettik. Sadece arama kurtarma değil, aynı zamanda beslenmede aynı zamanda da depo yönetimi dahil olmak üzere birçok çalışmayı Türkiye 1990 dokuzdan sonraki süreçte Van depreminde ki tecrübesiyle Simav depreminde ki tecrübesiyle bugüne kadar getirdi.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulundu: