Balıkesir'in kurtuluşu Tülütabaklar gösterisiyle kutlandı! Hem korkuttular hem dans ettiler

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü, geleneksel "Tülütabaklar" gösterisinin yapıldığı tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Kuva-yi Milliye Meydanı'nda devam eden etkinliklerde Vali Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Yüzçelik ve Belediye Başkanı Yılmaz'ın halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende, tarih öğretmeni Fisun Genç, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluş sürecini anlattı.

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı ilk şehir olan Balıkesir'e hizmet etmekten, ilde yaşayanlarla aynı yolda yürümekten şeref duyduğunu söyledi:

- Osmanlı topraklarının fiilen işgal edilmeye başlanması 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali sonrası Kahraman Balıkesirliler Okuma Yurdu ve Alacamescit toplantılarını organize etmiş; 41 kişilik heyetle Balıkesir’de örgütlü direnişi başlatmıştır. Düşmanı bitirecek ve topraklarımızdan söküp atacak gücün namlunun ucunda olduğuna inanan Balıkesir ülke savunmasının bölge direnişinden geçeceği bilinciyle 5 kongre ile Milli Mücadeleyi sevk ve idare ederek Kuvayi Milliyenin başkenti olmuştur.

Tarihe geçen şanlı direnişiyle 6 Eylül 1922’de özgürlüğüne kavuşan Balıkesir’imizin bir evladı olmaktan her daim gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde; Milli Mücadele ateşinin yakıldığı ilk şehir olan Balıkesir’e hizmet etmek, sizlerle aynı yolda yürümek benim için bir şereftir.

Yılmaz, 6 Eylül'ün modern, güçlü ve büyük Türkiye'nin cumhuriyetle taçlandırılacağı süreçte, bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan bir halkın işgalci güçlere karşı destan yazdığı bir serüvenin adı olduğunu dile getirdi:

6 Eylül modern, güçlü ve büyük Türkiye’nin cumhuriyet ile taçlandırılacağı süreçte bağımsızlığını, her şeyin üstünde tutan bir halkın işgalci güçlere karşı destan yazdığı bir serüvenin adıdır. Topyekun mücadelenin ve vatanı sahipsiz bırakmamanın sembolü olan Kuvayi Milliye ruhunun yansımasıdır 6 Eylül. Bu ruh her türlü imkansızlık içinde canlarını ortaya koyarak; vatan savunmasını bırakmayan atalarımızın ruhudur. Ve Milli Mücadele bu ruhla verilmiş, Kurtuluş Savaşı bu ruhla kazanılmıştır. Savaşmaktan yorgun düşmüş Anadolu, Balıkesir’in başlatmış olduğu bu bölgesel savunmadan ilham almış ve Balıkesir Milli Mücadelenin devleşen ili olarak tarihteki yerini almıştır.

Balıkesir’imizin Milli Mücadele ruhu ve destanlar yazdıran kurtuluşumuz; bugün de yol göstericidir. Bugün biz de bağımsızlık yolunda atalarımızın ortaya koyduğu aynı ruh, irade ve inançla çalışıyoruz. Bizler, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkmaya Kuvayi Milliye ruhunu diri tutmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan, tüm hemşehrilerimin 101’nci kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum.”

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu, mehteran takımı ve askeri bandonun gösterilerine yer verilen törende en çok ilgiyi "Tülütabaklar" gördü.

İşgal yıllarında düşman devriyelerini korkutmak için koyun, keçi postu giyen, kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüme kavuşan deri işçilerinin canlandırıldığı bölümde, bazı çocukların kaçtığı görüldü. Bazı aileler ise etkinliği renklendiren "Tülütabaklar"la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmigeçitle sona eren programa AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.