Bankadan tam 1 milyon 900 bin lira çekti! Arabasına binerken paraları gasbedildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bankadan tam 1 milyon 900 bin lira para çeken kişi, arabasına binmek üzereyken yanına yaklaşanlar tarafından gasbedildi.

Bankadan tam 1 milyon 900 bin lira çekti! Arabasına binerken paraları gasbedildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gasp olayı meydana geldi. Olayın gerçekleştiği adres, Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi oldu.

Cafer Ç., bir bankadan 1 milyon 900 bin lira çekti. Elinde para dolu çantayla bankadan ayrılan vatandaş, arabasına binmek üzereyken yanına tanımadığı kişiler yanaştı.

34 SAU 13 plakalı hafif ticari bir araçtan çıkan kişiler, Cafer Ç.'den para dolu çantasını istedi.

Çantaya sarılarak vermek istemeyen Cafer Ç'den bir miktarını zorla alan gaspçılar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, şüphelilerin Cafer Ç'nin çantasındaki 482 bin lirayı gasbettiklerini belirledi. Polis ekipleri, gaspçıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Gaspçılar ile kendilerine direnen mağdur arasındaki arbede anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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