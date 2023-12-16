Bartın'da 12 Köy Karantinaya Alındı
Bartın'da şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantinaya alındı. Köylere geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.
Bartın'da görülen şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantina altına alındı.
Merkez ilçeye bağlı Epçilerkadı köyünde bir hayvanda şap hastalığına rastlanması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü karantina uygulaması başlattı.
Bölgede çalışma yapan ekipler, Epçilerkadı, Akçalı, Alibaş, Çukurbük, Epçiler, Fırınlı, Gürpınar, Hasanlar, Kabagöz, Kaşbaşı, Tabanözü ve Serdar köylerine geçici olarak hayvan giriş ve çıkışını yasakladı.
Öte yandan 39 köyde de tedbir amaçlı gözetim bölgesi oluşturuldu.
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