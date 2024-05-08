Başkan Ünlü'den Marmaris'te gece denetimi!

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ziyaretçi kabullerinin yanı sıra inceleme ve denetim için mahalle ziyaretlerine de devam ediyor.

Gününün büyük bir kısmını dışarıda geçirmeye çalışan Ünlü, gece geç saatlere kadar denetimler gerçekleştiriyor. Başkan Ünlü 7 Mayıs Salı günü akşama doğru denetimler gerçekleştirdi. Birim amirlerinin de hazır bulunduğu ilk ziyaret tarihi Kaleiçi bölgesi oldu. Kale sokaklarını gezen ve yapılması gerekenlerle ilgili denetimlerde bulundu.

Ünlü, “Marmaris’in kalbi sayılan, ilçemizin geçmişine tanıklık eden bu güzel sokakların birer cazibe merkezi haline gelmesi için yapılacak iyileştirme çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yaptık. Söz verdiğimiz gibi, Marmaris’imizin her noktasında diğer kurumlarla da ortak hareket ederek gereken tüm çalışmaları yapacak, ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Başkan Ünlü ve beraberindekiler daha sonra Marmaris Otogarı'na geçtiler. Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte Marmaris Otogarı'nda incelemelerde bulunan Ünlü, esnaf ve yolcularla görüştü. Başkan Ünlü, yaşanan aksaklıkların ve sorunların giderilmesi için iki belediyenin en kısa sürede ortak çalışma yapacağını dile getirdi.

Ünlü’nün üçüncü durağı ise Armutalan ve Camiavlu Mahalleleri oldu. İlçenin nüfus açısından en yoğun mahalleleri arasında yer alan iki mahallede esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Ünlü, mahallelerin sorunlarıyla ilgili ilk ağızdan bilgiler aldı; ilk etapta yapabilecekler konusunda bilgiler verdi.

DENETİMİN SON NOKTASI KAPALI ÇARŞI!

Başkan Ünlü’nün son noktası Kapalı Çarşı oldu. Esnafla görüşen Ünlü, “Birkaç hafta önce gündüz ziyaret ettiğimiz Kapalı Çarşı’da bu kez gece geç saatlerde denetimler gerçekleştirip, esnafımızla da görüşerek sorunları yerinde gördük. Kapalı Çarşı’ya çok önem veriyoruz. Her zaman esnafımızın yanında olacak; burayı ilçe ekonomisine ve nitelikli turizme katkı sağlayan bir yer haline getirmek için tüm gayretimizle çalışacağız” ifadelerini kullandı.