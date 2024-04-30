Başkent'te yağış hayatı olumsuz etkiledi! Kuraklık yerini yağmura bıraktı!

Başkentte uzun süren kuraklık döneminin ardından etkili olan kuvvetli yağış etkili oldu.

Kent merkezinde ise bir anda bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise yağmurdan sığınacak yer aradı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu. Sağanak, ekili tarım arazilerine can suyu oldu.

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.