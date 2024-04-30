Başkent'te yağış hayatı olumsuz etkiledi! Kuraklık yerini yağmura bıraktı!

Başkentte yağış ve dolu etkili oldu.

Başkent'te yağış hayatı olumsuz etkiledi! Kuraklık yerini yağmura bıraktı!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

Başkentte uzun süren kuraklık döneminin ardından etkili olan kuvvetli yağış etkili oldu. 

Kent merkezinde ise bir anda bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise yağmurdan sığınacak yer aradı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu. Sağanak, ekili tarım arazilerine can suyu oldu.

Başkent'te yağış hayatı olumsuz etkiledi! Kuraklık yerini yağmura bıraktı! - Resim : 1

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

Başkent'te yağış hayatı olumsuz etkiledi! Kuraklık yerini yağmura bıraktı! - Resim : 2

AK Parti'den Mehmet Şimşek savunmasıAK Parti'den Mehmet Şimşek savunmasıSiyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağanak # başkentte
Çok Okunanlar
Getir 4 ülkeden çekiliyor
Getir 4 ülkeden çekiliyor
İsrailli esirlerin ailelerinden Netanyahu ile görüşme talebi
İsrailli esirlerin ailelerinden Netanyahu ile görüşme talebi
Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı!
Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı!
Elinde gram altını olan dikkat! Uzman isim "Zarar edersin" dedi
Elinde gram altını olan dikkat! Uzman isim "Zarar edersin" dedi
Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Öne Çıkanlar Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit DEM Parti'den istifa etti | ULUSAL HABER Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit DEM Parti'den istifa etti | ULUSAL HABER Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı! Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı!