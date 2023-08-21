Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden anlamlı proje: Avrasya’ya Yolculuk Projesi! ''Amacımız gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek''

Batman'da 20 genç, Avrasya’ya Yolculuk Projesi çerçevesinde İstanbul gezisiyle ödüllendirildi.

''AMACIMIZ GENÇLERİN SUÇ ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLMESİNİ ÖNLEMEK''

Emniyet Müdürlüğü tarafından Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri çerçevesinde polis ile gençlerin kaynaşması, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, başarılı öğrencileri ödüllendirerek diğer öğrencileri de başarıya özendirmek, gençlerin çeşitli suç örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek ve terör örgütleri ile marjinal grupların faaliyetleri hakkında gençleri bilinçlendirmek amacıyla Avrasya’ya Yolculuk Projesi başlatıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde farklı liselerde öğrenim görmekte olan 20 başarılı öğrenci, Polisevi Şube Müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme programı ile İstanbul’a uğurlandı.