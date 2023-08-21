Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden anlamlı proje: Avrasya’ya Yolculuk Projesi! ''Amacımız gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek''

Batman'da 20 genç, Avrasya’ya Yolculuk Projesi çerçevesinde İstanbul gezisiyle ödüllendirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden anlamlı proje: Avrasya’ya Yolculuk Projesi! ''Amacımız gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek''
Son Güncelleme:

Batman'da 20 genç, Avrasya’ya Yolculuk Projesi çerçevesinde İstanbul gezisiyle ödüllendirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden anlamlı proje: Avrasya’ya Yolculuk Projesi! ''Amacımız gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek'' - Resim : 1

''AMACIMIZ GENÇLERİN SUÇ ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLMESİNİ ÖNLEMEK''

Emniyet Müdürlüğü tarafından Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri çerçevesinde polis ile gençlerin kaynaşması, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, başarılı öğrencileri ödüllendirerek diğer öğrencileri de başarıya özendirmek, gençlerin çeşitli suç örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek ve terör örgütleri ile marjinal grupların faaliyetleri hakkında gençleri bilinçlendirmek amacıyla Avrasya’ya Yolculuk Projesi başlatıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden anlamlı proje: Avrasya’ya Yolculuk Projesi! ''Amacımız gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek'' - Resim : 2

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde farklı liselerde öğrenim görmekte olan 20 başarılı öğrenci, Polisevi Şube Müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme programı ile İstanbul’a uğurlandı. 

Bayındır Sağlık Grubu, 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın sağlık sponsoru olduBayındır Sağlık Grubu, 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın sağlık sponsoru olduSpor
# batman # il emniyet müdürlüğü # polis # gençlere
Çok Okunanlar
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
44 yıllık aşçıdan sütlaç yaparken bilinmesi gereken püf nokta! Pirinçler parlıyor
44 yıllık aşçıdan sütlaç yaparken bilinmesi gereken püf nokta! Pirinçler parlıyor
Öne Çıkanlar Erdoğan, Macaristan'da Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü! İşte o anlar... - Ulusal Kanal Erdoğan, Macaristan'da Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü! İşte o anlar... - Ulusal Kanal Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih