Batman'da tır demir taşıyan kamyonla çarpıştı! 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Olay, Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte tehlikeli şekilde hareketler sergileyen otomobile çarpmamak için manevra yapan tır, üzerinde demir çubukların bulunduğu kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın camından içeriye giren demir çubuklar, 19 yaşındaki E.C.’nin başına isabet etti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.