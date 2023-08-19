Bayburt'ta imece usulü buğday hasadı! 5 dönümlük arazi 2 günde hasat edildi

Bayburt'ta, kadınlar ellerine orakları alarak tarlada buğday biçti. Tarlaya uygun tarım makinelerinin bulunmaması nedeniyle üreticinin yardımına komşuları koştu. 5 dönümlük arazi, 2 gün süren bir çalışmayla hasat edildi.

Bayburt'ta imece usulü buğday hasadı! 5 dönümlük arazi 2 günde hasat edildi
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Bayburt'ta bulunan 5 dönümlük buğday arazisi, klasik yöntemle yani orak yardımıyla hasat edildi.

Başpınar köyünde çiftçi Emrah Çil, ektiği buğdayı arazi koşulları nedeniyle modern tarım araçlarıyla toplayamadı. Durumu fark eden komşuları ise imece yöntemiyle tarlayı biçti.

Sabahın erken saatlerinde 12 kadın işe koyuldu. 5 dönümlük arazi, 2 günlük bir çalışma sonucunda hasat edildi. Buğdaylar biçilirken geçmişe özlem duyguları da canlandı.

Yıllar sonra eline orak alıp tarla biçen kadınlar, iş arası piknik yaparak çalışmayı eğlenceli bir hale getirdi. Tarlası biçilen üretici Emrah Çil, komşularına teşekkür etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Bayburt # imece
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