Trakyalı üretici kuraklıktan endişeli! Çeltik üreticileri susuz kalmaktan korkuyor

Yaşanan kuraklık, Trakya'da ayçiçeği üreticisinden sonra çeltik üreticisini de düşündürmeye başladı. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, "Su olmayınca çiftçinin işi zor" dedi.

Trakyalı üretici kuraklıktan endişeli! Çeltik üreticileri susuz kalmaktan korkuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 verilerine göre 28 ilde ekimi yapılan çeltiğin yüzde 41'i Edirne'de üretiliyor.

Kırklareli'nde üretime yüzde 1,7'lik Tekirdağ'da ise yüzde 1,6'lık katkı sağlanıyor.

Sıcak günlerin devam etmesi halinde üretici ayçiçeğinde yaşadığı akıbetin pirinç üretimine de sirayet edeceğini düşünüyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, bu yaz bölgede aşırı bir kuraklığın yaşandığının altını çizdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da yağışların taban suyunu dolduramadığı için dere, baraj ve nehirlerin istenen seviyeye gelmediğini söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# çeltik # trakya # çiftçi
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