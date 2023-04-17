Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Nisan tarihli hava tahmin raporuna göre yurtta birçok ilde sağanak etkili olacak. Yağışların görüleceği iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de var.

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporu şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Nisan-23 Nisan tarihleri için yayınladığı rapora göre, arife günü, bayramın ilk günü tüm yurtta yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İkinci günden itibaren batı bölgelerinde yağış azalıyor.