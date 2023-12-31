Belediye Garajında Yangın! Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Belediyesi garajında yangın çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen ve henüz nedeni belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, itfaiye, belediye çalışanları ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Garajda bulunan iki yolcu otobüsü, bir çöp kamyonu ile cenaze morg aracı yandı. Olay yeri ekipleri inceleme başlattı.