Beylikdüzü’nde oturduğu dairenin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti

Beylikdüzü’nde oturduğu binanın 13’üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti. Efsane T.’nin düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Beylikdüzü’nde oturduğu dairenin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti
Beylikdüzü’nde oturduğu dairenin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti
Editör: Süleyman Daban
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Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte yaşayan Efsane T. (30), oturduğu 14 katlı binanın 13. katındaki pencereden aşağı düşerek hayatını kaybetti. 

beylikdüzü intihar

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek, olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından Efsane T.’nin cansız bedeni ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Efsane T.’nin düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # kadın hakları # beylikdüzü # şüpheli ölüm
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