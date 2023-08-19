Erzurum'da adeta arkeolog olan fırıncı: Gündüzleri dağlarda fosil arıyor
Erzurum'un Tortum ilçesinde fırında çalışan Cihan Bağdatlı geceleri ekmek yapıyor, gündüzleri ise dağlarda adeta bir arkeolog gibi çalışıyor.
Erzurum’un Uzundere ilçesinde fırıncılık yapan Cihan Bağdatlı, geceleri ekmek pişiriyor, gündüzleri ise dağlarda fosil arıyor, balık tutuyor ve doğayı keşfediyor.
Cihan Bağdatlı, 1 ay önce Tortum ilçesinde bir dağda araştırma yaptığı esnada dere yakınında bir kemik fosili ve çeşitli renklerde mineral taşlar buldu. Kemik fosilinin hangi hayvana ait olduğu bilinmiyor ancak iri bir hayvanın ayak kemiği olduğu tahmin ediliyor. Kemiğin bir dinozora ait olduğunu düşünen Bağdatlı, bölgede yetkililer tarafından araştırılma yapılmasını istiyor. Kemik fosilinin yanı sıra çeşitli mineral taş ve yaprak fosillerini de işletmesinde biriktiren Bağdatlı, yakut benzeri taş, jasper, kalsit, yaprak fosilleri gibi taşları çeşitli bölgelerden toplayıp getiriyor.
Cihan Bağdatlı şunları söyledi:
- Geceleri fırıncılık yapıyorum gündüzleri ise balık avı ve fosil aramak için araziye çıkıyorum, çeşitli renklerde taşlar, yaprak fosillerini buldum. Dinozor fosili olduğunu düşündüğüm bir parça taşlaşmış kemik var elimizde. 1 ay önce 2 bin 500 rakımda arama yaparken buldum. Yetkililerden araştırma yapılmasını istiyorum.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı