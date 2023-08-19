Erzurum'da adeta arkeolog olan fırıncı: Gündüzleri dağlarda fosil arıyor

Erzurum’un Uzundere ilçesinde fırıncılık yapan Cihan Bağdatlı, geceleri ekmek pişiriyor, gündüzleri ise dağlarda fosil arıyor, balık tutuyor ve doğayı keşfediyor.

Cihan Bağdatlı, 1 ay önce Tortum ilçesinde bir dağda araştırma yaptığı esnada dere yakınında bir kemik fosili ve çeşitli renklerde mineral taşlar buldu. Kemik fosilinin hangi hayvana ait olduğu bilinmiyor ancak iri bir hayvanın ayak kemiği olduğu tahmin ediliyor. Kemiğin bir dinozora ait olduğunu düşünen Bağdatlı, bölgede yetkililer tarafından araştırılma yapılmasını istiyor. Kemik fosilinin yanı sıra çeşitli mineral taş ve yaprak fosillerini de işletmesinde biriktiren Bağdatlı, yakut benzeri taş, jasper, kalsit, yaprak fosilleri gibi taşları çeşitli bölgelerden toplayıp getiriyor.

Cihan Bağdatlı şunları söyledi: