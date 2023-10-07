Bilecik'te Gerçekleşen Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 7 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te Gerçekleşen Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20,58 gram metamfetamin maddesi, 14,38 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2,57 gram esrar maddesi, 0,82 kenevir tohumu 1 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem yapıldı.

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